Pep Guardiola legt favorietenrol bij Real Madrid en bescheiden Karim Benzema: “Zij hebben iets dat wij niet hebben”

Pep Guardiola noemt de dubbele ontmoeting van zijn Manchester City met Real Madrid in de halve finale van de Champions League “een ongelofelijke test” voor zijn ploeg. Hij verwees maandag op de persconferentie naar de rijke historie van de Spaanse recordkampioen, die al dertien keer de beste club van Europa was.

Manchester City staat dinsdagavond voor de derde keer in de halve finale van de Champions League. Vorig jaar haalde de regerend kampioen van Engeland voor het eerst de eindstrijd, waarin verloren werd van Chelsea.

Guardiola noemt het “een eer” om op het hoogste toneel tegen Real te mogen spelen en roept zijn spelers op vooral te genieten van het moment. ”Je weet nooit of we op enig moment weer hier staan.” De trainer meent dat Real Madrid de betere papieren heeft. “Wij spelen tegen spelers die al vele keren in deze positie zijn geweest. Daarom hebben zij wellicht iets dat wij niet hebben.”

Maar uiteindelijk is het elf tegen elf, benadrukt Guardiola. Aan kwaliteit ontbreekt het niet in zijn selectie. Uiteindelijk gaat het erom “hoe sterk ze mentaal zijn.”

Ogen op Benzema

Bij de tegenstander zijn veel ogen gericht op Karim Benzema. De spits van de Spanjaarden had een grote rol in de eliminatie van Paris Saint-Germain en Chelsea. Benzema scoorde in de achtste finale driemaal tegen PSG (3-1), vooraf misschien wel de favoriet voor de belangrijkste Europese prijs. Op bezoek bij Chelsea in de kwartfinale trof hij opnieuw drie keer doel (1-3). Alsof dat al niet voldoende was, maakte hij ook een cruciale treffer in het thuisduel met de titelverdediger uit Engeland (2-3).

Toch blijft de 34-jarige Fransman bescheiden. “Real heeft altijd gewonnen, ook zonder mij”, zei hij vorige week nog. Vervolgens benadrukte hij de rol van Luka Modric en flankspeler Vinícius Júnior.

Benzema is sinds 2009 van grote waarde voor Real, maar pas na het vertrek van Cristiano Ronaldo is dat echt gaan opvallen. Echte spitsen van het kaliber Benzema zijn schaars, zo weet ook Guardiola. Want City heeft bijna alles, behalve een spits sinds het vertrek van Sergio Agüero vorig jaar.

Kevin De Bruyne, Phil Foden, Raheem Sterling, Riyad Mahrez en Jack Grealish weten stuk voor stuk hoe ze een doelpunt kunnen maken, maar hun beste positie is niet het centrum van de aanval. Veelzeggend voor City is misschien ook wel dat João Cancelo dit seizoen de speler is die namens City het meest op doel schiet in de Premier League. Hij is de rechtsback van de ploeg van Guardiola.

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus is waarschijnlijk de spits van City in het thuisduel met Real, vanwege zijn vier doelpunten zaterdag tegen Watford. Maar in de eerste 32 competitieduels van dit seizoen scoorde de Braziliaan slechts driemaal.

City lijkt samen met Liverpool favoriet voor de winst van de Champions League, maar voor een plaats in de eindstrijd zal het eerst een nieuwe glansrol van Benzema moeten voorkomen. De Fransman is een echte topspits, al is zijn trainer Carlo Ancelotti het daar niet mee eens. “Daar doe je hem tekort mee. Hij is veel completer dan alleen maar een spits. Hij is een leider en een teamspeler. Hij werkt hard en bouwt ook aanvallen op.”