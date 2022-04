SJOTCAST #34. Franky Van der Elst: “De Champions League? Die is voor Liverpool. Daar verwed ik een doos koffiekoeken op”

De play-offs zijn gestart, de titelkandidaten zijn voor Sjotcast gekend. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 34 geeft Guillaume een pluim aan de CEO van de Pro League, pleit Yanko voor een nieuwe variant van de strafschop en praat gast Franky Van der Elst het hele Belgische en Europese voetbal aan flarden.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten. Tijdens de play-offs krijgen ze elke maandag het gezelschap van een bekende analist.

