7. Hoe rijk is Frank Michael? Waalse charmezanger verkocht ruim 15 miljoen platen

Vermogen: 7.432.800 euro

De Waalse charmezanger Frank Michael (74) werd geboren in het Italiaanse Parma als ‘Franco Gabelli’, maar verhuisde later met zijn ouders naar Seraing. Hij brak op zijn 27ste door, bracht meer dan 350 liedjes uit en verkocht ruim 15 miljoen platen, tot in Canada en Japan toe. Op het hoogtepunt van zijn carrière woonden elk jaar circa 150.000 fans een optreden van hem bij, fans die bovendien gretig merchandisingproducten met zijn handtekeningen en foto’s kochten. De Italo-Belg mag dan al 74 zijn, binnenkort staat hij weer op de planken in eigen land en in Frankrijk, zodra corona het toelaat.