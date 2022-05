6. Hoe rijk is Chris Van den Durpel? Flinke spaarpot die hij verstandig belegde

Vermogen: 7.750.000 euro

Wie Chris Van den Durpel (61) zegt, zegt Kamiel Spiessens, Jimmy B, Sylvain Van Genechten, Snelle Eddy, Ronny King en Firmin Crets, om van zijn imitaties van Dokter Le Compte of journalist Paul Jambers nog te zwijgen. De komiek scoorde vanaf halfweg de jaren 90 met zijn typetjes in tv-programma’s en liet hen liedjes zingen die wekenlang in de hitparades kampeerden. Dankzij zijn vele (neven)projecten – gastrollen in tv-series en films, een tournee langs schouwburgen – en zijn langlopende tv-contracten bij zowel Eén, VTM als VT4 vergaarde de veelzijdige artiest een flinke spaarpot die hij verstandig belegde. In oktober 2021 kondigde Van den Durpel aan dat hij, na een televisiecarrière van meer dan 30 jaar, stopt met het maken van tv-programma’s. Wel zal hij nog te zien zijn in theaters met nieuwe zaalshows.