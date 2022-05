5. Hoe rijk is Koen Wauters? 2020 was jaar om snel te vergeten

Vermogen: 8.815.777 euro

Samen met broer Kris is Koen Wauters (54) sinds de jaren tachtig van vorige eeuw motor van Clouseau, een van de populairste muziekgroepen van Vlaanderen. Daarnaast kennen we hem vooral van zijn televisiewerk en speelde hij ook mee in een aantal langspeelfilms. Voor de jongste Wauters was 2020 een jaar om snel te vergeten: er stonden meer dan 40 concerten gepland, onder meer in het Sportpaleis, maar die moesten allemaal worden uitgesteld door corona. Ook privé ging het Koen niet voor de wind: na 17 jaar liep zijn huwelijk met Valerie De Booser, de moeder van zijn twee kinderen, op de klippen. Van broer Kris, vijf jaar geleden ruim 3 miljoen euro waard, geen spoor meer in de top-25. “Zijn huidige vennootschap Sirk is goed voor 0,6 miljoen euro. Wat er met de rest van dat geld gebeurd is, dan kan alleen hij vertellen”, zegt Ludwig Verduyn. “Kunnen wél, willen niet”, reageerde Kris Wauters kordaat op onze vraag: “Echt, ik begrijp die fascinatie niet voor andermans geld.”