3. Hoe rijk zijn Paul Jambers en Pascale Naessens? Hij verkocht productiehuis, zij kookboeken

Vermogen: 9.939.894 euro

Nog zo’n ‘powerkoppel’ uit de Vlaamse media. Paul Jambers (76) – bijgenaamd ‘Pieken Paultje’ wegens de enorme kijkcijfers die hij bij het BRT-programma Panorama haalde – is de eerste ‘human interest’-journalist die zélf een BV werd en een programma naar zichzelf noemde, na zijn overstap naar de nieuwe commerciële zender VTM. Hij richtte in die tijd zijn productiehuis De Televisiefabriek op, dat hij in 2004 verkocht aan Eyeworks. In 1993 trouwde hij, onder het oog van half Vlaanderen, met voormalig model en VTM-omroepster Pascale Naessens, met wie hij enkele reportages draaide van hun zeilreizen. De nu 53-jarige Naessens gooide zich na haar tv-carrière op het schrijven van culinaire boeken en bouwde een vermogen op dat zonder veel moeite de 5 miljoen euro overschrijdt. Daarmee is haar relatieve financiële gewicht in hun gezamenlijke vennootschap al enkele jaren groter dan dat van haar rentenierende echtgenoot. Ondertussen diversifieert Naessens met onder andere meubelen, bestek, servies, tafellinnen, kruiden en olijfolie.