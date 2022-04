Anderlecht stevent alweer af op een kleurloos seizoen. Ook Vincent Kompany wordt niet gespaard na de 3-1 op Union. De coach slaagt er te weinig in om zijn ploeg te inspireren in topmatchen. Wij legden vier stellingen over Kompany voor aan RSCA-iconen Walter Baseggio en Besnik Hasi. “Er is nooit een plan B.”