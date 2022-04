King Kev vs. El Muro: Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne vechten om een plek in de finale van de Champions League

Op 17 mei 2011 maakten ze samen Genk kampioen in onze Jupiler Pro League, vanavond staan ze tegenover elkaar op weg naar het allerhoogste in de halve finale van de Champions League. Real Madrid tegen Manchester City is ook Thibaut Courtois (29) tegen Kevin De Bruyne (30), ex-ploegmaats die nu allebei sterkhouder zijn bij twee van de sterkste teams ter wereld. De ene solliciteert voor een nieuwe uitverkiezing als Werelddoelman van het Jaar, de andere lonkt naar de Gouden Bal. In vijf etappes gingen ze van Genk naar de absolute top.