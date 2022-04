Belofte van Leicester traint mee bij OH Leuven

Hij speelde al een helft mee in de oefenwedstrijd tegen Lommel. Afgelopen seizoen werd Leshabela verhuurd aan Shrewsbury, in de League One. Hij kwam er negen keer in actie.

Hoewel het seizoen al afgelopen is voor OHL, wordt er deze week overigens stevig getraind, meestal twee keer per dag. Vrijdag volgt een oefenpot tegen Beerschot, een week later wacht Kortrijk. Van 6 mei tot 6 juni hebben de OHL-spelers vakantie.(mah)