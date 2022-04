Voor Diana was William haar “mini-tornado”, op school werd hij “monster” genoemd: nieuw boek ‘Palace papers’ bundelt straffe verhalen uit Brits koningshuis

Prins William was een onuitstaanbaar kind die zijn schooljuffen, nanny’s en bewakers tot wanhoop dreef. Prins Harry kan zijn stiefmoeder Camilla niet uitstaan. En zedendelinquent Jeffrey Epstein noemde prins Andrew “een idioot, maar wel een nuttige idioot”. Dat schrijft de vooraanstaande royaltyjournaliste Tina Brown in Palace papers, een nieuw ophefmakend boek over de Britse monarchie. Een greep uit de straffe verhalen vanachter de paleismuren.