Emmanuel Macron is met een brede centrumpartij succesvol de strijd met de extremen aangegaan. Zowel Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) als Bart De Wever (N-VA) spiegelen zich daaraan voor hun eigen positie in het partijlandschap. Maar is Vlaanderen wel klaar voor een herverkaveling en wie moet dan de Vlaamse Macron zijn?