Vijftien jaar hield Melissa Lucio vol dat ze haar dochtertje (2) niet gedood heeft, twee dagen voor executie wordt die uitgesteld door nieuw bewijs

Melissa Lucio zou de eerste spaanssprekende vrouw zijn die in Texas geëxecuteerd wordt. Ze kreeg de doodstraf opgelegd toen ze in 2007 terechtstond voor de dood van haar dochtertje Mariah, amper twee jaar oud. Het meisje overleed twee dagen nadat ze in de woning van het gezin van de trap was gevallen, maar de autopsie wees uit dat ze ook een trauma aan het hoofd had opgelopen dat niet door de val was.

Tijdens een vijf uur durend verhoor van Lucio, vlak na het overlijden, meenden de agenten dat de moeder bekende haar dochter die klap op het hoofd gegeven te hebben en haar mishandeld te hebben. Op basis daarvan werd ze in 2008 veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op haar dochter. Maar Lucio en haar advocaten hebben die bekentenis altijd in twijfel getrokken: volgens hen allen werd ze geforceerd door de agenten.

Executie uitgesteld

In een allerlaatste poging om haar executie tegen te houden, die woensdag met een dodelijke injectie uitgevoerd zou worden, kwamen ze met getuigenissen van deskundigen dat het trauma aan het hoofd van Mariah wel degelijk door de val veroorzaakt kan zijn. Dat bleek genoeg om het hof van beroep te overtuigen om de terechtstelling uit te stellen. Het nieuwe bewijsmateriaal zal onderzocht en beoordeeld worden door een rechtbank. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

“Ik ben enorm dankbaar dat de rechtbank me de kans gegeven heeft om te leven en mijn onschuld te bewijzen”, zei Lucio in een statement dat door The Innocence Project verspreid werd. “Mariah zit vandaag in mijn hart, en ze zal daar altijd blijven.” Aan het hof van beroep werd gevierd door de vele mensen die Lucio steunen en de zaak een schoolvoorbeeld vinden van hun overtuiging dat de Amerikaanse Justitie haar werk niet goed doet.