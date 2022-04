Russische soldaten vragen losgeld voor Oekraïense soldaat: “Deel van een doordacht en corrupt systeem”

De video werd via zijn Facebookprofiel naar zijn moeder gestuurd. — © IF

Op Twitter circuleert een video waarin Russische soldaten een som losgeld vragen voor het leven van een Oekraïense soldaat. De video werd via zijn Facebookprofiel naar zijn moeder gestuurd met de boodschap dat ze een dag heeft om hen 5.000 euro te betalen. “Het maakt deel uit van een doordacht en corrupt systeem”, zegt Sergej Sumlenny, een Duitse expert Oost-Europese politiek die is opgegroeid in Rusland.