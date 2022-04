Even groot als een jaar geleden, toen er wel twintig spelers vertrokken, zal de leegloop bij OH Leuven dit jaar niet zijn. En toch zal er deze zomer weer van heel wat jongens afscheid genomen worden. Als je de huurlingen meetelt, zijn liefst veertien spelers einde contract. Voor de meesten onder hen zit er geen verlengd verblijf in Leuven in.