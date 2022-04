Staatssecretaris Dermine: “In sommige sectoren moeten lonen hoger kunnen stijgen dan de index”

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS) oppert om de lonen in bepaalde sectoren meer te laten stijgen dan de index voorziet. Dit vooral in sectoren waar werkgevers maar moeilijk personeel vinden, onder meer in de bouwsector.

Dit zou een herziening van de loonwet van 1996 inhouden. Die wet voorziet dat de lonen in ons land ietwat gelijk moeten lopen met die van de buurlanden, kwestie van de economie concurrentieel te houden. Maar gezien de moeilijkheden die bepaalde sectoren ondervinden om personeel aan te trekken, oppert de staatssecretaris om die wet voor bepaalde sectoren aan te passen. Onder meer voor de bouwsector. “Met alle investeringen in dit land zien we nu dat een van de grootste uitdagingen is dat we mensen vinden om op de werven te werken”, zei hij maandag in Terzake. “Ik heb de feedback van de sector gekregen. In de bouwsector moeten ze de mensen meer betalen om de sector aantrekkelijk te houden. Dáár moet iets mogelijk zijn.”

Voorts stipte de staatssecretaris nog aan dat een indexsprong niet bespreekbaar is. "Zo lang de socialisten in de regering zijn, zal er nooit een indexsprong zijn. Er was een indexsprong tijdens de vorige - Zweedse - regering, en we zijn daarvoor nog altijd aan het betalen.”