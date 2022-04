Defensieve zorgen voor Pep: Manchester City dreigt drie verdedigers te missen tegen Real Madrid

Manchester City staat voor de derde keer in zijn geschiedenis in de halve finale van de Champions League. Coach Pep Guardiola vertelde op zijn persconferentie dat Kevin De Bruyne afgelopen weekend enkele tikken op zijn enkel kreeg, maar de spelverdeler is inzetbaar tegen Real.

Bij de Engelsen zijn vooral verdediger John Stones en flankverdediger Kyle Walker onzeker, terwijl rechtsback Joao Cancelo geschorst is. Een streep door de rekening, want Cancelo was op het kampioenenbal al goed voor 2 goals en 3 assists. Als diepe spits rekent City wellicht op Gabriël Jesus, die zaterdag vier keer scoorde tegen Watford, maar daarvoor niet zo productief was in Engeland en leek te mogen vertrekken. Het gevaar moet bij The Citizens van overal komen.

Geen Hazard

Dan heeft Real Madrid een veel grotere killer lopen: Karim Benzema die er dit seizoen al 39 inschoot. Bij de Koninklijke leeft vooral de vraag of middenvelder Casemiro en verdediger David Alaba spelen. Er zijn meer twijfels over de Braziliaan dan over de Oostenrijker. Eden Hazard – ook uit de gratie gevallen – is nog niet inzetbaar na zijn enkeloperatie. Real jaagt op zijn 14de Europacup met de grote oren. “Als het alleen om geschiedenis zou gaan, maakten we geen kans”, sprak Guardiola nog. (jug)