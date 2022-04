De hamvragen blijven onbeantwoord, maar deze conclusies kunnen we al trekken na tweede procesdag in zaak-Sanda Dia

Niemand heeft Sanda Dia (20) op dag twee in Vorselaar een dodelijke hoeveelheid vissaus toegediend. Niemand heeft voordien in Leuven gelogen tegen de professor geneeskunde die zag hoe slecht Sanda eraan toe was en ermee dreigde om de politie te bellen. Na de ondervraging van de achttien betrokken Reuzegommers zijn dat de twee voornaamste conclusies. Naast de vaststelling dat ze – gehuld in wit hemd en blauwe pull – in dezelfde winkels shoppen. “Wel héél opvallend collectief geheugenverlies”, stelt advocaat Sven Mary.