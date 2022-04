Brandversnellers aangetroffen na vuurzee in Deinze die H.D. (54) het leven kostte: “Ze hadden hun relatie al meermaals stopgezet, maar kwamen toch altijd terug bij elkaar”

In de woning in het Oost-Vlaamse Deinze waar vertegenwoordiger H. D. (54) om het leven kwam, zijn brandversnellers gevonden. Dat bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek. De vondst wijst erop dat er vermoedelijk kwaad opzet in het spel is. P. V. (52), de vrouw van het slachtoffer, werd eerder al aangehouden. Hun entourage spreekt van een “schrijnende relatie” die maar bleef duren.