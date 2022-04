Invaller Moise Kean bezorgt Juventus op het nippertje gouden driepunter in strijd om Champions League-ticket

Juventus heeft maandagavond in de laatste wedstrijd van de 34ste speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-2 gewonnen van Sassuolo. De Oude Dame staat daarmee een stap dichter bij kwalificatie voor de Champions League.

Sassuolo kwam weliswaar op voorsprong langs Giacomo Raspadori (39’) maar Juventus zette de scheve situatie recht dankzij doelpunten van Paulo Dybala (45’) en invaller Moise Kean (88’).

Juventus verstevigt met 66 punten zijn vierde plaats en loopt uit op eerste achtervolger AS Roma (58 punten). De Romeinen gingen met 3-1 onderuit tegen nummer twee Inter (72 punten). Sassuolo is tiende (46 punten). Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Serie A. Bovenaan strijden Milan en Inter om de titel.

Bekijk hier de drie knappe doelpunten:

