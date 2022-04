Scorende Brecht Dejaegere (ex-Gent en -Kortrijk) promoveert met Toulouse naar Franse eerste klasse

Toulouse heeft in de stand 11 punten voorsprong op nummer drie Auxerre terwijl er nog maar drie speeldagen zijn. Met 76 punten voeren Dejaegere en co het klassement aan voor Ajaccio (68 punten). De top twee promoveert rechtstreeks.

Tegen Niort opende Dejaegere de score na 21 minuten. De Belgische middenvelder draagt ook al heel het seizoen de kapiteinsband. Hij zit aan twee goals en vier assists in 23 wedstrijden. In de zomer van 2020 verliet hij Gent voor zijn eerste avontuur in het buitenland, vorige zomer nam Toulouse hem definitief over. Dejaegere, die zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk kreeg, pakte in 2015 de landstitel met de Buffalo’s.