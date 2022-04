Russisch minister Lavrov ziet “reëel gevaar” voor derde wereldoorlog

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is er “reëel” gevaar dat er een derde wereldoorlog komt. “Het gevaar is ernstig, het is reëel, het mag niet worden onderschat”, zei Lavrov in een interview op de Russische televisie dat maandagavond door het ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn Telegram-kanaal werd gedeeld.