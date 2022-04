Amerikaanse rechter verhindert dat president Biden immigratieregels kan opheffen

Een federale rechter in de VS heeft maandag tijdelijk het besluit van president Joe Biden geblokkeerd om de immigratiebeperkingen die tijdens de coronacrisis waren opgelegd, op te heffen. Migranten die werden tegengehouden aan de grens, werden tijdens de pandemie onmiddellijk gedeporteerd.

De regering van Biden had aangekondigd dat de onmiddellijk deportaties vanaf 23 mei stopgezet zouden worden. Die beslissing lokte heel wat protest uit bij de Republikeinen, maar ook bij partijgenoten van de Biden.

Een rechter in Louisiana kan de opheffing van de beperkingen nu ook opschorten na een klacht van de staten Missouri, Louisiana en Arizona. Voorlopig kan de regering geen actie ondernemen tot een hoorzittting, die op 13 mei zal plaatsvinden. De drie Republikeinse staten die het proces in gang hebben gezet, hopen een grote toestroom van migranten te voorkomen.

Bij het begin van de coronacrisis werden alle volwassenen die via Mexico de grens met de VS wilden oversteken teruggestuurd naar Mexcio. Alleen niet-begeleide minderjarigen mochten in de Verenigde Staten blijven. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC liet ondertussen weten dat de maatregel niet langer nodig is omdat er voldoende middelen zijn om Covid-19 te bestrijden.