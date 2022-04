België dient klacht in tegen Franse windmolenplannen bij Europese Commissie

De Franse windmolenplannen zijn ons land al langer een doorn in het oog. De bewoners van de kustgemeenten aan de Franse grens vrezen voor visuele hinder, de haven van Oostende is mistevreden omdat het park op de historische scheepvaartroutes van en naar het Verenigd Koninkrijk zou komen te liggen.

Begin juli vorig jaar leidde de Belgische regering al een juridische procedure in voor een administratieve rechtbank van Rijsel, nadat ontwikkelaar Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en de Franse netbeheerder RTE in het voorjaar beslisten om toch door te zetten met het project, ondanks de Belgische bezwaren. Die zaak is intussen doorverwezen naar de Franse Raad van State.

Het dossier werd destijds ook aangekaart bij de Europese Commissie, omdat ons land niet werd gehoord toen de locatie van het windmolenpark werd bepaald hoewel de Europese regels dat wel voorschrijven. Daarop startte de Commissie met bemiddelingsgesprekken, maar die hebben niets opgeleverd, stelt het kabinet-Van Quickenborne. “In de loop hiervan stelden we vast dat er onvoldoende wil langs Franse zijde was om rekening te houden met de rechten van de Belgische kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden”, klinkt het.

Officiële klacht

De minister heeft nu officieel een klachtenprocedure opgestart. De Europese Commissie heeft drie maanden de tijd om de klacht te bestuderen en al dan niet een gemotiveerd advies uit te brengen. Daarna kan België klacht indienen bij het Europees Hof van Justitie.

Van Quickenborne benadrukt dat België blijft openstaan voor dialoog met Frankrijk. “Maar deze stap is nodig om onze rechten te vrijwaren”, zegt de vicepremier. “Het is bijzonder jammer dat Frankrijk niet wenst in te gaan op de uitgestoken hand van Belgische zijde.”

46 molens

Het nieuwe Franse windmolenpark, met 46 molens tot 300 meter hoogte, zou voor de kust van het Noord-Franse Duinkerke komen te liggen, vlak bij de kustgemeentes De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Bovendien wordt het park gebouwd in Franse territoriale wateren, maar wel in het door België gecontroleerde luchtruim.

Ons land dringt al sinds 2016 aan bij Frankrijk om een oplossing uit te werken. In samenwerking met een Frans advocatenkantoor werd een alternatief plan uitgewerkt om de windmolens 5 kilometer dieper in zee te leggen, maar dat leidde tot nog toe niet tot een doorbraak.