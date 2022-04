Anthony Vanden Borre duikt plots op en geeft zijn mening over ex-club: “Talenten? Anderlecht huurt liever spelers”

Vijftien maanden nadat hij een punt achter zijn carrière zette, geeft Anthony Vanden Borre (34) opnieuw een teken van leven. VDB was te gast in een sportprogramma op de Franstalige radiozender Arabel en analyseerde er mee de wanprestatie van Anderlecht tegen Union. “Vraag eens na of Kompany en het bestuur op dezelfde lijn zitten.”

Hij is amper veranderd. Anthony Vanden Borre zag er nog steeds uit zoals vroeger. Kaptrui, weelderige baard en immer speels. In de radiostudio werd VDB vergezeld door Bernard Allou, een ex-speler van RWDM en PSG die hij tegen het lijf liep op een toernooi en die nu een beetje mee zijn toekomst bepaalt. Een sportieve comeback zit er niet meer in, maar Vanden Borre staat blijkbaar open voor andere jobs in het voetbal. Een tussendoortje als analist kon er dus wel bij. “We zien wel wat op ons pad komt”, sprak Allou. “Er is tijd.”

Samen met vier andere studiogasten boog Vanden Borre zich over de pijnlijke 3-1-nederlaag van Anderlecht op Union. “Als ik Anderlecht zie, vraag ik me soms af waar het heen gaat”, sprak de ex-rechtsback. “Toen Vincent Kompany arriveerde, was zijn project om jongeren te lanceren, maar tegenwoordig zie ik die talenten niet meer. Ik zie wel geleende spelers en dan vraag ik me af: waarom offer je een jaar op aan huurlingen die straks toch weer weg zijn? Besteed je dat jaar niet beter aan jonge talenten die je kunt laten rijpen? Hoeveel jaar is Anderlecht nu al kwijt? Hadden ze die drie, vier jaar niet beter besteed aan jonge gasten? Het eerste jaar moeten ze wennen, dan draaien ze beter en na drie jaar zijn ze fantastisch.”

Er kwam wel tegenwind van het radiopanel. Zij merkten op dat er bij Anderlecht nog jeugdproducten als Verschaeren en Amuzu meedraaien en dat paars-wit resultaten moet halen. Toch ging Vanden Borre door. “Vincent Kompany is de laatste grote man bij Anderlecht, maar vraag eens na of hij en de directie steevast op dezelfde lijn zitten. Of de plannen coherent zijn. Heeft Kompany nog alle sleutels in handen om Anderlecht weer naar de top te brengen met zijn project? Zijn idee was veel jeugd omringd met enkele toppers, zoals hijzelf en Chadli in dat eerste jaar. Helaas waren die ervaren mannen toen niet altijd fit.”

Het vroegere enfant terrible zou het dus anders aanpakken, maar er is natuurlijk ook de financiële realiteit. Anderlecht moest toppers als Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga voor vele miljoenen verkopen om de financiën recht te trekken. Daarop gaf Vanden Borre wel toe dat de tijden veranderd zijn. “In mijn jeugd dachten wij nooit aan een transfer. We waren van Brussel en vertegenwoordigden Brussel. Hier zat onze familie en onze vrienden. Zelfs als Real Madrid aanklopte, bleef je hier. Nu heeft de jeugd sociale media en dat doet hen dromen van meer, van een grootser leven. Daardoor kiezen ze sneller voor een transfer.”

Dubai?

Vraag is wanneer Anderlecht nog eens een prijs pakt. De beker ging verloren en ook de Champions’ play-offs startte desastreus. “Als ik naar al die ploegen in Play-off 1 kijk, dan zie ik overal spanning en nervositeit”, besloot Vanden Borre. “Het enige team dat complexloos voetbalt, is Union, en dat is dankzij Felice Mazzu. Met zo’n ambiance kun je kampioen worden. Anderlecht moet zich vooral herpakken voor de supporters die al zo lang ongeduldig zijn. Dat moet al gebeuren tegen Club Brugge om niet verder af te glijden.”

De extrasportieve comeback van Vanden Borre is dus een feit. Toen hij in januari 2021 zijn contract verbrak bij Anderlecht, zou hij een jeugdacademie in Dubai beginnen. Volgens onze info heeft dat project echter geen hoge vlucht genomen. VDB blijft een wispelturig man.