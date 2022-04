Real Madrid rekent vanavond opnieuw op ‘San Thibo’: statistieken van Courtois zijn beter dan die van andere topkeepers

Niet Karim Benzema, wel Thibaut Courtois schittert dinsdag groot in de voorbeschouwing van L’Equipe op Manchester City - Real Madrid. De Franse toonaangevende krant vindt dat onze landgenoot een even grote rol speelt als de Franse spits in het huidige succes van De Koninklijke. L’Equipe berekende dat Courtois aan zijn beste seizoen bezig is bij Real en dat zijn statistieken ver boven die van de andere topkeepers van de grote buitenlandse clubs uitsteken. “Zijn redding blijken vooral cruciaal om zijn ploeg in de match te houden op sleutelmomenten, wanneer de score nog gelijk is of wanneer Real één doelpunt voorsprong telt.”

Statistiekenbureau Opta berekende dat Courtois dit seizoen zes goals minder slikt dan statistisch uit de doelkansen van de tegenstander zou mogen verwacht worden. Daarmee doet hij beter dan Inter-doelman Handanovic (3,8 goals minder), Liverpool-keeper Alisson (3,4 goals minder), Man City-doelman Ederson (0,6 goals meer) en Chelsea-keeper Mendy (1,6 goals meer). Courtois doet ook meer belangrijke reddingen per match (gemiddeld 2,91) dan die andere keepers en heeft een hoger percentage van geslaagde saves per match (78%) dan zijn concurrenten.