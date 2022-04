Johnny Depp verklaart op proces dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld

De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft op het proces wegens smaad tegen zijn ex-vrouw Amber Heard verklaard dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld. In de rechtbank in Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia vroeg zijn advocaat Camille Vasquez maandag of hij ook slachtoffer is van huiselijk geweld. “Ja, dat ben ik”, reageerde de acteur.

Depp ging ook in op beledigende berichten die hij stuurde naar zijn vriend, acteur Paul Bettany. In die berichten schreef hij onder meer “laten we Amber verbranden” en “laten we haar verdrinken voor we haar verbranden”.

Volgens Depp kwamen hij en Bettany goed overeen omdat ze “een abstracte vorm van humor” delen om met moeilijke situaties om te gaan. Hij benadrukte dat hij die zaken nooit meende. “Het bericht dat gaat over het verbranden van mevrouw Heard komt van Monty Python en de sketch over het verbanden en verdrinken van heksen”, verklaarde hij.

Depp verklaarde verder nog dat de relatie tussen Bettany en Heard heel slecht was aangezien zij hem als een bedreiging zag. De acteur ontkende ook alle beschuldigingen dat hij Heard ooit heeft aangerand.

Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door de Washington Post werd gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding.

Depp heeft alle beschuldigingen ontkend en zegt dat hij zich “schaamt” voor het bewijsmateriaal dat op het proces is getoond, waaronder beledigende berichten en videobeelden waarop te zien is hoe hij voorwerpen in een keuken kapot slaat.

Ook Heard zal nog het woord nemen op het proces, dat vermoedelijk zeven weken zal duren.