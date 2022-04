“Onaanvaardbaar, stigmatiserend en xenofoob”: Conner Rousseau onder vuur voor interview met forse titel ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België’

Conner Rousseau heeft een opmerkelijk interview gegeven aan het weekblad Humo. Daarin pleit de Vooruit-voorzitter voor meer investeringen in kinderopvang en onderwijs, maar het is vooral de titel ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België’ die hem dinsdag op veel kritiek te staan komt. Op Radio 1 erkende Rousseau dinsdagochtend dat de titel fors is, maar hij bleef achter zijn uitspraken staan.

Drie kwart van de Fransen zegt dat ze het gevoel willen hebben dat ze in hun eigen land wonen, legde Humo voor aan Rousseau. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, antwoordde de Vooruit-voorzitter. “In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar.” zei Rousseau ook in hetzelfde interview.

Volgens Vlaams minister van Brussels en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is dat “niet alleen beneden alle peil, het is ook pertinent onjuist. Taalcursussen en inburgering zijn gratis (!) in Brussel. En dat lesgeven in het Arabisch? Naar die school van de Vlaamse gemeenschap mag hij me alvast eens meenemen.”

Ook volgens Joris Poschet (CD&V), OCMW-voorzitter in Jette, klopt de uitspraak van Rousseau niet. “In ons gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs gebeurt dit pertinent niet. Wat een platte populistische uitspraak. En natuurlijk vindt iederéén dat Nederlands superbelangrijk is, maar hou uw sensatiepraat voor u, meneer Rousseau.”

Brusselaar en Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) schrijft “De eerste keer dat Conner Rousseau over Brussel praat, volgt hij Jambon en Trump. Molenbeek als hellhole voorstellen zonder er zelf ooit geweest te zijn. Kwalijk om op kap van Brussel terecht punt over kansen voor jongeren te maken.”

“Plat en zorgwekkend. Tot aan leugens toe”, vindt zijn partijgenoot Jeremie Vaneeckhout. “Als dat de weg vooruit is, dan weet ik al dat hij tot niks beters leidt.”

Ook kritiek uit eigen partij

Ook uit eigen kringen klinkt kritiek. Hilde Sabbe, die als onafhankelijke op de onebrussels.sp.a-lijst verkozen werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, schrijft fors op Twitter: “En zo eindigt mijn voornemen om nooit meer af te geven op Conner Rousseau. Niet en nooit mijn voorzitter, en zijn uitlatingen over Brussel en de rol van het Nederlands zijn beschamend en vooral pertinent onjuist.”

Ook Jef Van Damme, viceburgemeester bevoegd voor onderwijs in het geviseerde Molenbeek en lid van Vooruit, heeft het over een “zeer misplaatste opmerking van Conner Rousseau”. “Molenbeek is evenzeer België als Sint-Niklaas. Hij kan volgende keer uitstappen als hij hier doorrijdt. Ik leid hem met plezier rond in het jaar 2022.”

Bij zusterpartij PS vallen de uitspraken evenmin in goede aarde. “De uitspraken zijn onaanvaardbaar, stigmatiserend en xenofoob”, zegt Kamerfractieleider en voorzitter van de Brusselse PS-federatie, Ahmed Laaouej. “Brussel is een kosmopolitische regio met wijken met een rijke diversiteit onder de bevolking. Ze verlieten beter dan misprijzen op het niveau van toogpraat. Betreurenswaardig en ondraaglijk.”

Rousseau: “Dat iedereen het volledige interview leest”

Rousseau verdedigde zijn uitspraken dinsdagochtend op Radio 1. “Ik heb het interview nagelezen en goedgekeurd”, klonk het. “Maar u weet ook hoe het werkt: over de titel heb je nooit inspraak. Het interview gaat ook vooral over het probleem van de talenkennis in Vlaanderen, en wat betekent voor de kansen die jongeren krijgen. Dáár maak ik me grote zorgen over.”

“Ik pleit voor een goede sociale mix”, aldus Rousseau. “In bepaalde regio’s hoor je alleen nog Arabisch. Waar niemand de voertaal spreekt, stimuleer je kinderen ook niet. En dat baart me heel veel zorgen. Voor die kinderen zelf! Je kan niet uitblinken op school, je kan niet alle kansen niet krijgen als je taal niet meekrijgt. Het gaat me om sociale kansen. Als u dat een rare uitspraak vindt van een voorzitter van Vooruit: tja, het is vooral een voorzitter van Vooruit die de zaken benoemt zoals ze zijn. Een felle titel... u weet hoe dat werkt. Dat iedereen het hele interview maar leest, en mijn pleidooi ziet voor meer investeringen in het onderwijs en de kinderopvang. Ik vraag me af wie daar tegen kan zijn.”