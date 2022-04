Zijgevel van brasserie stort in: geen gewonden, hulpdiensten zijn ter plaatse om rest van gebouw te redden

Sint-Niklaas

Dinsdagochtend is de zijgevel van brasserie-restaurant ’t Heerenhuys aan de Casinostraat in Sint-Niklaas ingestort. De instorting is allicht het gevolg van graafwerken op het terrein naast het pand op de hoek met de Hofstraat. De brandweer is ter plaatse om de rest van het gebouw te redden.