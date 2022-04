Voormalig Vlaams Parlementsild Christian Van Eyken en echtgenote veroordeeld tot 20 en 22 jaar gevangenis

Het echtpaar, dat in 2018 trouwde, was in eerste aanleg in Brussel veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf, en vervolgens in hoger beroep tot 27 jaar gevangenisstraf. Dat arrest werd door het Hof van Cassatie gedeeltelijk vernietigd, maar niet over de schuldvraag. Het hof van beroep van Henegouwen boog zich dan ook opnieuw over de zaak, ditmaal enkel over de strafmaat.

Het openbaar ministerie had voor beiden 25 jaar gevangenisstraf gevorderd. Maar de rechtbank reserveerde een ander lot voor de beschuldigden: Boigelot werd een zeker overwicht toebedeeld ten opzichte van Van Eyken, en ze koesterde een bijzondere vijandigheid jegens het slachtoffer.

Koffieverkoper Marc Dellea (45) werd op 8 juli 2014 dood aangetroffen in hun appartement in Laken. Christian Van Eyken was op dat moment Vlaams Parlementslid, Sylvia Boigelot was zijn parlementaire medewerkster en maîtresse.