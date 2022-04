Amerikaanse vrouw steekt pitbulls dood die haar 1-jarige dochtertje aanvielen

Een moeder uit het Amerikaanse Pico Rivera, in de staat Californië, heeft zondag haar twee pitbulls met een mes doodgestoken toen de dieren haar eenjarige dochtertje aanvielen. Het kind en drie familieleden raakten gewond bij de felle aanval.

De dieren, die als puppies al bij het gezin kwamen en inmiddels ongeveer 3,5 jaar oud waren, raakten zondag blijkbaar opgewonden toen het meisje om onduidelijke redenen in huilen uitbarstte, en begonnen ze haar te bijten. “Toen ik in de keuken kwam, zag ik mijn twee dochters en mijn zoon proberen de honden af te houden”, vertelt grootmoeder Margaret Ann Morales aan het lokale tv-station KABC. “Uiteindelijk stond mijn dochter op, en toen zag ik pas mijn kleindochter. Een hond had haar linkerbeen vast. Ik heb mijn hand tussen zijn kaken gewrongen, en toen liet hij los.”

De honden bleven echter maar aanvallen. Uiteindelijk stak de moeder de honden dood met een keukenmes. De drie vrouwen liepen allemaal wonden op, en moesten net als het kind in een ziekenhuis worden behandeld. Het meisje liep naast beetwonden ook een gebroken heup op bij het incident.