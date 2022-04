Explosies in Moldavië. Geen eendracht in Bosnië-Herzegovina. De spanningen lopen op in de Balkan. Kunnen deze vallende dominostenen een aanleiding worden voor die derde wereldoorlog, waar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov voor waarschuwt? “De beslissing van de Russen zal allesbepalend zijn”, zegt politicoloog Hendrik Vos (UGent).