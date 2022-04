Publiekslieveling Maxim De Cuyper blijft bij Westerlo: “Voor mij is dit extra seizoen de beste keuze”

LEES OOK. Westerlo neemt Club Brugge-huurling Maxim De Cuyper mee naar 1A

Net zoals dit seizoen wordt de 21-jarige linkerflankspeler volgend seizoen gehuurd van Club Brugge. “We bereikten snel een akkoord met Club over een nieuwe uitleenbeurt. Bij Westerlo heb ik geen aanpassing nodig en de zekerheid dat ik wedstrijden zal spelen. Al besef ik zeer goed dat er ongetwijfeld concurrentie zal bijkomen bij Westerlo.

Westerlo maakt ook werk van de contractverlenging van de andere huurling van Club Brugge Thomas Van Den Keybus. “Ik hoop dat Thomas blijft. Ik heb nog een weekje vakantie gepland met vrienden in Ibiza. Op 11 mei beginnen we opnieuw te trainen. Daarom probeer ik mijn conditie te onderhouden. Af en toe gaan lopen bijvoorbeeld. Ik geniet nog na van mijn trofee ‘beste speler van het seizoen’ bij Westerlo. Het is een blijk van waardering. Maar niets ging boven de titel. De supporters hebben ons veel gegeven en dit was het mooiste dat we konden teruggeven.”

Het dossier van Maxim De Cuyper is niet het enige op de tafel van vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. “Het was één van de belangrijke doelen die we wilden realiseren. We hopen nu snel het contract van trainer Jonas De Roeck te verlengen en met hem een lange termijn project aangaan, zodat we grootse dingen kunnen realiseren volgend seizoen. (lacht) Ons seizoen is nog niet voorbij. We trainen twee weken in mei en alle kernspelers van dit seizoen worden dan verwacht, zodat we hun toekomst kunnen bespreken. We plannen enkele oefenwedstrijden in die periode. Ondertussen werken we hard. We willen de best mogelijke ploeg samenstellen. Voorlopig loop ik niet vooruit op de zaken en we laten ons niet opjagen”, aldus Cetinkaya.