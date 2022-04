Filip Dewinter en Geert Wilders gaan opnieuw op ‘islamsafari’ in Molenbeek: “We nodigen Conner graag uit om mee op stap te gaan!”

Geert Wilders en Filip Dewinter in Antwerpen in 2018. — © EPA-EFE

Dewinter en Wilders planden in 2017 al eens om een ‘islamsafari’ – zoals ze het destijds noemden – te ondernemen in Molenbeek, om er ter plaatse vast te stellen hoe de Brusselse gemeente getroffen werd door “islamisering en massamigratie”. Toenmalig burgemeester Françoise Schepmans (MR) verbood de actie echter. De initiatiefnemers stapten wel naar de Raad van State, en die vernietigde uiteindelijk in 2021 het verbod.

“Vanwege de coronacrisis kwam de wandeling er sindsdien nog niet van, maar nu hebben we een nieuwe aanvraag ingediend voor 13 mei”, zegt Dewinter. “We willen een statement maken dat we geïslamiseerde plaatsen in ons land niet mogen prijsgeven. Maar het is geen betoging: we gaan de boel niet op stelten zetten en we roepen ook niemand op om met ons mee te gaan.”

Conner Rousseau

Het plan komt er volgens Dewinter naar aanleiding van het interview van Conner Rousseau met Humo. Daarin verklaarde de Vooruit-voorzitter onder meer dat hij zich “niet in België voelt” als hij door Molenbeek rijdt.

“Als zelfs Conner Rousseau tot dezelfde conclusies begint te komen die wij al lang maken...” , stelt Dewinter. “Molenbeek staat inderdaad symbool voor alle gemeenten die volledig vervreemd en geïslamiseerd zijn en die we moeten ‘heroveren’.” Dewinter zegt Rousseau ook uit te nodigen om samen met hem en Wilders op pad te gaan.