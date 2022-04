Bpost voert onderzoek nadat postbode twee keer in twee weken tijd ongeval veroorzaakt

“Wij kunnen u alvast verzekeren dat zowel bij het eerste als het tweede ongeval geen sprake was van drank of drugs”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Wij betreuren de ongevallen ten zeerste en zijn gelukkig dat er geen derden bij betrokken waren. We zijn ook blij dat de chauffeur, die nog niet heel lang in dienst is van Bpost, niet gewond raakte. We investeren al vele jaren in het welzijn van onze medewerkers. De omstandigheden van het ongeval van maandag en dat van vorige keer worden uiteraard door onze preventiedienst onderzocht en er zullen passende maatregelen getroffen worden, afhankelijk van wat aan de basis ligt van beide ongevallen.”