POLL. Wie plaatst er zich straks voor de finale van de Champions League?

En toen waren zo nog met vier. Manchester City, Real Madrid, Liverpool en: zij maken onder mekaar uit wie op 28 mei in Parijs de beker met de grote oren de lucht mag insteken. Maar voor we zover zijn moeten er nog twee afvallen. Haalt King Kev of toch San Thibo straks de finale? En kan Villarreal zijn stunt tegen Bayern herhalen tegen Liverpool? Laat het vooral hieronder weten!