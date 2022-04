Man schiet twee kinderen en lerares dood in Russische kleuterschool

De man was de kleuterschool in het dorp Veshkayma binnengedrongen, terwijl de kinderen een dutje deden en opende vervolgens het vuur, aldus Interfax. “Wij bevestigen dat er geschoten is, en dat er vier doden zijn”, melden de lokale autoriteiten. Over het motief van de schutter is nog niets bekend.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan ook terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.