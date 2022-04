Amerikaanse president Biden verleent voor het eerst gratie, onder andere aan voormalig lid (87) van Secret Service

Volgens het Witte Huis hebben de drie personen aan wie gratie is verleend, hun gevangenisstraf reeds uitgezeten. In dergelijke gevallen gaat het er bijvoorbeeld om eventuele beperkingen of strafrechtelijke sancties die gelden voor ex-delinquenten, op te heffen. Het doel is ook om iemands reputatie publiekelijk te rehabiliteren.

In de overige 75 gevallen worden tientallen straffen van niet-gewelddadige drugscriminelen daadwerkelijk verkort. “Een aantal van hen zijn ouders en moeten de kans krijgen om weer bij hun familie te zijn”, zo zegt het Witte Huis. “Sommigen hadden ook te maken gehad met bijzonder moeilijke uitdagingen in hun leven. En de betrokkenen hadden blijk gegeven van hun inzet om van een tweede kans gebruik te maken.”

Lid van geheime dienst

Onder degenen die gratie hebben gekregen is een voormalig lid van de Secret Service. Volgens het Witte Huis was Abraham Bolden, nu 87 jaar oud, de eerste Afro-Amerikaan die in een presidentiële beschermingseenheid diende. In 1964 werd hij aangeklaagd wegens poging tot verkoop van geheime documenten van de geheime dienst. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf. Bolden heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, en voerde aan dat hij het doelwit was geworden van interne wraakacties nadat hij onprofessioneel en racistisch gedrag van collega’s aan de kaak had gesteld. Bolden had al decennialang om gratie verzocht.

Een Amerikaanse president kan veroordeelden volgens de federale wet gratie verlenen - zelfs na het uitzitten van een straf. Biden benadrukte dinsdag dat zijn regering verdere verzoeken om clementie in overweging zal nemen.