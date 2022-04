VN-secretaris-generaal Guterres pleit in Moskou voor staakt-het-vuren: “Zo snel mogelijk”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in Moskou opgeroepen om “zo snel mogelijk” een staakt-het-vuren af te kondigen in Oekraïne en een einde te maken aan de oorlog in het land. Dat deed hij tijdens zijn ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Die heeft er volgens Guterres alle belang bij “al het mogelijke” te doen om een einde te maken aan de oorlog en het lijden van de bevolking, klonk het dinsdag aan het begin van de bijeenkomst in Moskou. De oorlog heeft nu al gevolgen voor de voedsel- en energieprijzen wereldwijd, zo waarschuwde de VN-secretaris-generaal.

Hoewel de situatie in Oekraïne “complex is, met verschillende interpretaties van wat er gebeurt”, moet het mogelijk zijn om “een serieuze dialoog te voeren over hoe we het beste kunnen werken om het lijden van de mensen tot een minimum te beperken”, voegde hij eraan toe.

Ontmoetingen met Poetin en Zelenski

Na zijn ontmoeting met Lavrov staat er nog een treffen met de Russische president Vladimir Poetin op het programma. Daarna gaat het richting Oekraïne. In dat land viel echter al veel kritiek te horen op de keuze van Guterres om eerst naar Rusland te gaan. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei onder andere “geen rechtvaardigheid en geen logica in deze volgorde te zien”.

Het was de eerste keer sinds de start van het Russische offensief in Oekraïne dat Guterres Moskou aandeed. Sinds het begin van de Russische interventie in Oekraïne op 24 februari lijkt de rol van de VN in het conflict gemarginaliseerd. Dat is onder andere het gevolg van de wig die deze crisis heeft gedreven tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, waarvan Moskou samen met Washington, Parijs, Londen en Peking deel uitmaakt.

