Moldavische president roept veiligheidsraad samen na reeks ontploffingen in Transnistrië

De Moldavische president Maïa Sandu roept dinsdag de veiligheidsraad bijeen, na een reeks incidenten in de opstandige regio Transnistrië. Dat meldt het presidentschap. Het door Moskou gesteunde dwergstaatje Transnistrië, internationaal beschouwd als deel van Moldavië, werd maandag en dinsdag opgeschrikt door enkele ontploffingen. Er wordt gevreesd dat de oorlog in Oekraïne wel eens zou kunnen overslaan naar Moldavië.

De bijeenroeping van de veiligheidsraad geeft aan dat de ongerustheid in de voormalige Sovjetrepubliek groot is. Chisinau vreest het volgende doelwit te worden van de Russische agressie, na buurland Oekraïne. Na afloop van de vergadering zal het pro-Europese staatshoofd een persconferentie houden. Die staat gepland voor 14 uur (Belgische tijd).

Twee ontploffingen beschadigden dinsdag twee radiotorens, waardoor deze “krachtige” antennes die Russischtalige radiostations doorgeven, uitgeschakeld werden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de zelfverklaarde republiek. De ontploffingen gebeurden vlak bij de grens met Oekraïne.

Maandag werd het gebouw van het ministerie van Openbare Veiligheid in Tiraspol al getroffen door een aanval met antitankwapens. Bij deze aanval en die op de zendmasten vielen geen slachtoffers. In Transnistrië werd dinsdag alvast beslist om het terreurniveau te verhogen, en vanuit Moskou hebben hooggeplaatste politici het al over provocaties.

Separatisme

Moldavië zit geklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het kleine land, dat ruim 2,6 miljoen inwoners telt, zag al meer dan 400.000 Oekraïense vluchtelingen de grens oversteken. Chisinau vreest ook in het Russisch-Oekraïense conflict meegesleurd te worden, zeker nu de relaties met Moskou gespannen zijn nadat Sandu in 2020 aan de macht kwam.

Op militair en economisch vlak krijgt Transnistrië steun van Moskou. Er wonen zowat 500.000 mensen. Rusland levert gratis gas aan de regio en heeft zowat 1.500 militairen ter plaatse. Een Russische generaal sprak vrijdag nog openlijk over de Russische plannen om het hele zuiden van Oekraïne, tot Transnistrië, onder controle te krijgen.