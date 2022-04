Racetalent Amaury Cordeel (19) voor politierechter na filmpje waarin auto met 179 kilometer per uur over de weg scheurt: “Hij had niet eens een geldig rijbewijs”

Formule 2-rijder Amaury Cordeel uit Temse moest dinsdag voor de politierechtbank in Dendermonde verschijnen. Hij wordt ervan verdacht een zware snelheidsovertreding te hebben begaan in Temse op 1 december 2020, waar hij volgens een filmpje op TikTok 179 kilometer per uur reed. Maar zijn advocaat vraagt de vrijspraak. “Niet mijn cliënt, wel een vriend reed”, pleitte hij.

Amaury Cordeel zou op 1 december 2020 179 kilometer per uur gereden hebben in de Hogenakkerstraat in Temse. Dat werd volgens het openbaar ministerie vastgelegd via een TikTok-filmpje. “Er zijn meerdere filmpjes online verschenen en de man was geen houder van een geldig rijbewijs”, volgens de procureur. “Online kocht hij een vals attest, hij is gewoon een snelheidsduivel. Dit gedrag is niet toelaatbaar.”

De autocoureur was niet aanwezig op de zitting, hij verblijft in het buitenland. Zijn advocaat vertegenwoordigde hem en verklaarde dat het niet Cordeel was die achter het stuur zat. “Er is vastgesteld dat hij niet reed, maar zijn vriend”, volgens de raadsman. “Er is een ongelooflijke verwarring in dit verhaal.”

“Voor een andere overtreding stond mijn cliënt al voor de politierechter in Sint-Niklaas. Het zijn allemaal suggesties en vermoedens. Hij heeft dit specifieke incident gefilmd, maar zat niet aan het stuur. Niemand kan trouwens bewijzen dat die overtreding op 1 december 2020 is gepleegd. Je ziet ook niet over welke auto het gaat. Het zijn dus allemaal veronderstellingen, zonder bewijs.”

300 per uur

Voor een ander filmpje, waarin te zien zou zijn dat Amaury Cordeel 300 kilometer per uur reed op de E17, verscheen de jongeman al voor de politierechtbank in Sint-Niklaas. Ook toen werd gepleit dat niet de talentvolle autoracer, wel iemand anders het voertuig bestuurde. De politierechter in Dendermonde stelde de andere zaak over de Hogenakker in Temse uit om de persoon die zou gereden hebben te verhoren. Het proces wordt verdergezet op 14 juni.