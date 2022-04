“President Macron schoot in Franse colère omdat burgemeester van Parijs lichtjes van Eiffeltoren niet wilde aansteken”

De Franse president Emmanuel Macron is boos geworden op Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, omdat de stad de lichtjes van de Eiffeltoren zondagavond niet wilde aansteken op het moment dat Macron voor het monument zijn overwinningstoespraak voor zijn herverkiezing hield.

De stadsdiensten zouden het team van Macron zondagavond om 18.30 uur hebben laten weten dat ze de verlichting van de Eiffeltoren niet – zoals gepland – om 21.30 zouden aansteken, maar pas om 22 uur. Officieel omdat de verkiezingsuitslag van Marine Le Pen op dat moment beter leek te zullen worden dan gedacht, en de overwinning van Macron dus nog niet zeker was.

In de kringen rond Macron denkt men eerder dat burgemeester Hidalgo, die ook presidentskandidate was maar bij de eerste verkiezingsronde amper enkele procenten van de stemmen kreeg, op die manier wraak nam op haar rivaal. “Dit heet 1,75% hinderlijke macht”, zou het verbolgen geklonken hebben, verwijzend naar de score van Hidalgo. Macron zou daarop in colère uitgebarsten zijn, en alsnog zijn zin gekregen hebben.