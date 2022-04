Opnieuw massagraf ontdekt in Marioepol: “Burgers moesten graven in ruil voor voedsel en water”

Nabij de Oekraïense havenstad Marioepol is een derde massagraf aangetroffen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft burgemeester Vadim Bolchenko gezegd. Het graf is te zien op satellietbeelden.

De voorbije dagen werden al twee massagraven ontdekt in de dorpen Mangoesj en Vinohradne nabij Marioepol. Die zwaar belegerde havenstad is bijna volledig in handen van het Russische leger, en waarnemers vermoeden dat de Russische troepen in die massagraven Oekraïense burgers begraven hebben die omgekomen zijn tijdens het belegeren van de stad, in een poging om mogelijke oorlogsmisdaden te verstoppen.

Nu is er op satellietbeelden een derde massagraf ontdekt. Dat heeft burgemeester Vadim Bolchenko dinsdag gezegd. Het zou in het dorp Starii Krim liggen, zo meldt toch het account van het stadsbestuur op Telegram. Op de beelden waren op 24 maart uitgegraven graven te zien op een oude begraafplaats. Het massagraf zou 60 tot 70 meter lang zijn en ontstaan zijn na de bezetting door de Russen, aldus nog het stadsbestuur. Op 7 april, toen nieuwe beelden gemaakt werden, bleek een deel van de graven toegegooid. “En we hebben nog nieuwe graven vastgesteld op 24 april. De lengte van het massagraf is ondertussen meer dan 200 meter.”

Bolchenko beschuldigde Russische soldaten ervan de lokale bevolking ingeschakeld te hebben om te graven. “Ze hebben ons gezegd dat ze uren hebben moeten werken voor wat voedsel en water. Er is geen humanitaire hulp in Marioepol, dus die mensen hadden geen andere keuze.”