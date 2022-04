De ravage in een kapperszaak en enkele aanpalende winkels is immens. Maandagavond schrok een ontploffing het Limburgse Leopoldsburg op, waarna een zware brand enkele gebouwen in lichterlaaie zette. Een dag later is er bij de handelaars alleen maar plaats voor ongeloof. “Ik was mensen aan het knippen toen de brand uitbrak, we konden nog net op tijd de zaak ontvluchten.”