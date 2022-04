Vlieglicentie van Youtube-piloot ingetrokken nadat hij opzettelijk zijn vliegtuig liet crashen

De stunt van Trevor Jacob was in december niet onopgemerkt voorbijgegaan. De vlogger postte toen een filmpje op Youtube waarin te zien was hoe hij met zijn eigen eenmotorige vliegtuigje de as van een overleden vriend gaat uitstrooien boven de Sierra Nevada in Californië. De actiecamera’s in en buiten het toestel leggen vast hoe de motor van het toestel stopt, waarna Jacob de deur opent en zich uit het toestel laat vallen. Het vliegtuig zweeft daarna leeg naar beneden en boort zich in de bergflank.

Jacob landde aan zijn parachute in de bosjes vlak bij het wrak en kwam er naar eigen zeggen van af met enkele schaafwonden. Maar de luchtvaartautoriteit FAA was not amused en opende meteen een onderzoek. Daaruit concludeert het nu dat de piloot roekeloos gehandeld heeft. Gevolg: hij is zijn licentie met onmiddellijke ingang kwijt. “Je toonde een gebrek aan zorg, beoordelingsvermogen en verantwoordelijkheid door ervoor te kiezen uit een vliegtuig te springen zodat je de crash kon opnemen”, staat in de brief van de FAA aan Jacob, die in 2014 als snowboarder nog deelnam aan de Olympische Spelen.