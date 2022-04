Hoe Leuven door ‘vergetelheid’ plots enkele honderden meters kleiner werd

Leuven/Oud-Heverlee

Leuven is een stukje kleiner geworden. Althans, zo lijkt het, als je de verkeersborden op de Naamsesteenweg richting Blanden bekijkt. Want bij de werken die daar de voorbije maanden plaatsvonden, is het bord dat Blanden aankondigt enkele honderden meters te dicht bij Leuven geplaatst.