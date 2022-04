Bij Liverpool zijn ze op hun hoede voor stuntploeg Villarreal: “Onderschatting is een fout die we niet zullen maken”

Woensdagavond ontvangt Liverpool Villarreal op Anfield in de heenronde van de halve finales van de Champions League. ‘El Submarino Amarillo’ kende tot hiertoe een sprookjesachtig parcours. Het schakelde Juventus en Bayern München uit in eerdere rondes van het toernooi.

De ploeg van Jürgen Klopp is dus gewaarschuwd, zo gaf de Liverpool-coach zelf ook aan op de persconferentie dinsdag. “Villarreal is een zeer goede ploeg, die gemaakt is voor de Champions League. De manier waarop ze spelen is echt heel uitgekookt”, aldus Klopp.

De Duitser stelde dat Villarreal in de vorige twee rondes tegen Juventus en Bayern misschien een klein voordeel had omdat de tegenstander hen had onderschat. “Een fout die wij absoluut niet zullen maken”, sprak Klopp, die ook lovende woorden had voor Villarreal-coach Unai Emery. “Ik heb enorm veel respect voor Unai, ook voor de matchen tegen Juve en Bayern. Hij is geobsedeerd door details en heeft zijn team voorbereid op elke mogelijke spelsituatie. Hij is een trainer van wereldklasse en doet het ongelooflijk goed bij Villarreal.”

Liverpool mag zich in alle waarschijnlijkheid verwachten een een defensief ingesteld Villarreal, een tactiek die succesvol bleek in de vorige ronde toen het op een diefje ging winnen bij Bayern.

Het is niet de eerste keer dat Klopp en Emery elkaar ontmoeten in de eindfase van een Europees toernooi. In 2016 stonden beide trainers met respectievelijk Liverpool en Sevilla tegenover elkaar in de finale van de Europa League, die uiteindelijk werd gewonnen door Sevilla. “Het verlies in de finale van de Europa League kwam toen hard aan, na een erg lang seizoen van 64 wedstrijden. Maar we kunnen die wedstrijd niet vergelijken met die van woensdagavond.”

© ISOPIX

Villarreal rekent niet meer op verrassingseffect

Liverpool in eigen huis verslaan, wordt geen gemakkelijke opdracht, vertelde coach Unai Emery op de persconferentie dinsdag. “Het beeld van kleine ploeg dat we genoten in de overwinningen tegen Juventus en Bayern München, telt nu niet meer mee. We zijn ook te ver in het toernooi aanbeland om nog te rekenen op het verrassingseffect. Bovendien staat niemand zomaar in de halve finales van de Champions League, ook wij niet.”

“Liverpool is favoriet, dat is normaal. Maar ze weten ook dat wij in goede vorm verkeren en al twee grote ploegen naar huis hebben gestuurd”, ging Emery verder.

Volgens Emery is de huidige Liverpool-selectie nog straffer dan de ploeg die in 2019 de Champions League won. Aanvallend zijn er verschillende patronen en daarnaast wordt het zaak voor zijn ploeg om goed om te gaan met de hoge pressing van Liverpool. “Maar tegen ploegen die laag terugzakken, heeft Liverpool het altijd moeilijk”, vulde Emery nog aan.

De voormalige trainer van Arsenal heeft echter weinig goede herinneringen aan Anfield, waar Jürgen Klopp volgens hem een typeploeg heeft gesmeed. “Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om te winnen op Anfield, waar Klopp een ploeg met een echte identiteit heeft neergezet. We ontmoeten een Liverpool dat in erg goede vorm zit, maar geloven in onze kansen.”

Yeremi Pino zit woensdag niet in de selectie wegens blessure, Gerard Moreno is ook niet helemaal fit. Francis Coquelin trainde wel terug met de groep mee.