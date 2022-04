DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ze werden plots heel stil, de Reuzegommers”

“Als je in de zaal zat, kon je een duidelijke opdeling maken: de Reuzegommers die oprecht spijt toonden, en zij die krampachtig vasthielden aan het verhaal van hun advocaat.” In onze podcast De Stemmen van Assisen vertelt Nieuwsblad-reporter Pieter Huyberechts hoe het eraan toe ging in de rechtszaal, tijdens de eerste dagen van het proces-Sanda Dia. Hoe reageerden de Reuzegommers op de celstraf die hen boven het hoofd hangt? Hoe beleeft de familie van Sanda de getuigenissen? Welke vragen blijven er nog over voor de rest van het proces? “Aan alle achttien is de vraag gesteld: wie heeft Sanda de visolie doen drinken? Niemand gaf het antwoord.’’