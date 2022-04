Tucker Carlson en andere omstreden gebruikers keren terug naar Twitter na overname door Elon Musk

“We’re back.” Amper was er een akkoord over de overname van Twitter door Elon Musk of daar dook Tucker Carlson, presentator bij Fox News en in die hoedanigheid niet verlegen voor een straffe uitspraak of tweet, weer op. Die was eind maart even geschorst door de microblogsite omdat hij een tweet van de satirische site The Babylon Bee had gedeeld. Daarin stond dat Rachel Levine, een trans vrouw, was uitgeroepen tot man van het jaar.

Carlson verwijderde de tweet en zijn account werd weer vrijgegeven, maar hij weigerde sindsdien om nog berichten te posten op Twitter. Tot de overname door Elon Musk een feit was. De Amerikaan juichte de overname toe in zijn programma Tucker Carlson Tonight. “Dit kan een kantelpunt zijn voor Twitter”, zei hij. “Want Elon Musk vindt dat iedereen vrijuit moet kunnen praten. Ook mensen die zijn mening niet delen. Dat maakt mij hoopvol.”

Ook andere controversiële gebruikers van Twitter, zoals Mark Levin en het account Truckers for Freedom, staken weer van wal op de microblogsite.