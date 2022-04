Vriend van Brusselse choreografe die het schopte tot bij Ellen DeGeneres moet voor rechter verschijnen wegens huiselijk geweld

Choreografe Jennifer Bonsenge ging 2,5 jaar geleden viraal met een video die ze maakte met haar toen 9-jarige leerling Anae, waarin ze op verscheidene plaatsen in Brussel dansen. Die video werd zo populair dat talkshowhost Ellen DeGeneres hen overvloog om te komen dansen in haar programma. Sindsdien richtte Bonsenge een dansschool en een liefdadigheidsproject op voor kansarme kinderen. Ze groeide ook uit tot influencer. Met haar 1,3 miljoen volgers op Instagram deelde ze niets dan positiviteit, tot begin oktober van vorig jaar.

Toen deelde ze een foto van haar gezicht met een gezwollen oog. In het bijschrijft verklaart ze al langer slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. “De klap die ik gekregen heb, is de laatste”, schrijft ze. “Aan alle vrouwen die in deze situatie zitten, vertrek. Wacht niet tot de fatale klap.” Haar (ex-)partner Bryan Bule Lumbala, Docteur Idéologie op Instagram, ontkent de feiten, maar was niet bereikbaar voor meer commentaar. Ook Bonsenge wenst niet verder in te gaan op de feiten. “Ik ga dit oplossen met het gerecht”, klinkt het.

De vriend van Bonsenge, Bryan Bule en bekend als comedian Docteur Idéologie, zal zich op 20 mei moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Brussel. Dat meldt Bruzz. Hij ontving een dagvaarding van het parket.