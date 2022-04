Zele

Een lerares van basisschool Pius X in de Rotstraat in Zele zou het al maandenlang te bont maken. Dat is wat enkele ouders neerpennen in een open brief naar de school. Spuwen op leerlingen, vernederingen en psychisch geweld: het gedrag loopt er volgens de ouders de spuigaten uit. Het schoolbestuur betwist de inhoud van de brief.